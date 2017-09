Far Cry 5: la colonna sonora sarà a cura di Dan Romer

ha rivelato che la colonna sonora di Far Cry 5 , il nuovo e attesissimo capitolo della serie sparatutto in cui dovremo affrontare i componenti di una sinistra setta religiosa, è curata da Dan Romer, compositore conosciuto per il suo lavoro sulle musiche di

Data l'ambientazione del titolo, il musicista si è occupato anche della scrittura di inni religiosi inediti che saranno prodotti da Bobby Shin e interpretati dal Bobby Shin Nashville Choir: "i testi riflettono le ispirazioni dei leader e dei membri del culto e contengono un sinistro messaggio rivolto alla Resistenza. Ogni inno si unirà alla musica di fondo che il giocatore sentirà durante l'esplorazione o i combattimenti", ha affermato la software house francese.

Far Cry 5 uscirà il 27 febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.