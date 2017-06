Far Cry 5: il Creative Director parla dei cattivi del gioco

Intervistato da Hardcore Gamer, il Creative Director diha parlato dei personaggi del gioco, ponendo in particolar modo l'accento sui cattivi che ci troveremo ad affrontare nel corso dell'avventura.

Rispetto ai precedenti episodi della serie, gli autori stanno lavorando per caratterizzare al meglio non solo il nemico principale ma anche gli altri personaggi di contorno, così da garantire una buona varietà nella narrazione e assicurare momenti intensi in varie fasi del gioco. Questo un breve estratto dell'intervista di Hardcore Gamer a Dan Hay: "Stiamo lavorando in maniera molto diversa sui personaggi. In passato, ci concentravamo solitamente su una sola figura carismatica a cui davamo il ruolo del cattivo principale, in questo caso ci saranno invece personaggi differente, vogliamo fare in modo che ogni icontro con i cattivi possa dar vita a un momento intenso."

Far Cry 5 è atteso per il 27 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4 Pro, Xbox Scorpio e PC Windows.