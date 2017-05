ha aperto i preordini della versione digitale diper Xbox One. Il gioco può ora essere preordinato da Xbox Store al prezzo di 69.99 euro, tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno il DLCche include un completo, skin, armi a tema e consumabili extra.

Su Xbox Store sono disponibili anche le edizioni Gold e Deluxe, le quali includono vari contenuti aggiuntivi digitali e il Season Pass, il quale darà accesso a tutte le future espansioni del gioco, non ancora annunciate.

Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il reveal gameplay è previsto per l'E3 di Los Angeles, tra poco più di dieci giorni scopriremo dunque tutte le novità sul quinto episodio di Far Cry.