Far Cry 5: l'artwork principale smentisce l'epoca western e mostra l'antagonista

ha pubblicato l'artwork principale di, andando a smentire tutte le voci di corridoio che lo volevano ambientato in un contesto, confermando invece un'ambientazione contemporanea. In più, possiamo dare una prima occhiata all'antagonista e ad altri dettagli interessanti.

Come potete vedere a fondo pagina, la key art di Far Cry 5 sembra mostrare il villaggio principale del Montana in cui sarà ambientato il gioco: al centro del tavolo possiamo vedere il presumibile antagonista della nuova avventura, circondato dal suo gruppo di uomini. La chiesa sullo sfondo e il tatuaggio "Sinner" (peccatore) sul prigioniero fanno pensare a una qualche forma di culto religioso, mentre le armi e il vestiario lasciano intendere chiaramente che Far Cry 5 sarà ambientato in epoca moderna. Cosa ne pensate di questi primi indizi? Appuntamento al 26 maggio per il reveal ufficiale!