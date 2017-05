Come vi avevamo riferito alcuni giorni fa, la campagna disarà interamente giocabile in modalità co-op . Al momento dell'annuncio, però, non era stata chiarita un'importante questione, resa nota solo di recente ai responsabili di Polygon: la modalità cooperativa non sarà disponibile in locale, ma solo se connessi online.

Ubisoft ha inoltre confermato che i contenuti bonus che saranno resi disponibili gratuitamente per i possessori di PlayStation 4 potranno essere acquistati al lancio dagli utenti PC e Xbox One tramite Unità Uplay. Per quanto riguarda il Season Pass del gioco, invece, la compagnia francese si riserva di diffondere tutti i dettagli in un secondo momento.

Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 febbraio 2018.