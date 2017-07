Far Cry 5: nuovi dettagli su armi, personalizzazione e longevità

Intervistato ai microfoni di GamingBolt, il Lead Writer diha rivelato nuovi dettagli sulla longevità del gioco, sulle armi e sulla personalizzazione delle stesse. Ubisoft ha lavorato molto per differenziaredai precedenti episodi esi dice soddisfatto del risultato.

Holmes fa sapere che "in Far Cry 5 ci saranno tante armi con cui divertirsi, al momento però non posso dirvi di più. Aspettatevi alcune armi del tutto nuove e cose già viste nei precedenti capitoli."

Il Lead Writer conferma che molte armi saranno personalizzabili, maggiori dettagli a riguardo verranno diffusi in un secondo momento. Infine, Holmes si pronuncia riguardo la longevità di Far Cry 5, la quale dovrebbe essere in linea con i precedenti capitoli, assestandosi sulle 25 ore per quanto riguarda la sola quest principale. Il nuovo sparatutto Ubisoft è atteso per il 27 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.