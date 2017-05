Far Cry 5: nuovi rumor su trama e possibile ambientazione del gioco

Emergono nuovi rumor sulla possibile ambientazione e sulla trama di, titolo annunciato dala scorsa settimana e che vedremo al prossimo E3 di Los Angeles. Le indiscrezioni provengono da un utente di Reddit che afferma di aver partecipato lo scorso anno ad un focus group tenuto dal publisher.

L'utente in questioen fa sapere che durante il suo incontro il nome Far Cry non è mai stato citato direttamente, tuttavia i dettagli porterebbero a pensare proprio al nuovo episodio della serie: nello specifico, si parla di una città di montagna abitata esclusivamente da membri di una setta religiosa, l'ambientazione sarebbe quindi per la maggior parte montuosa. Non sappiamo perchè il protagonista si trovi in questa location ma sembra che il suo obiettivo sia quello di fuggire e uccidere il leader della setta, così da causare la fine della stessa.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, recentemente sembra che una troupe abbia registrato un trailer in live action nel Montana, nei pressi di una chiesa. Che sia questa l'ambientazione principale di Far Cry 5? Lo scopriremo nelle prossime settimane.