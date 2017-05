Far Cry 5: per la prima volta nella serie, il protagonista sarà personalizzabile

Nella giornata di oggi,ha annunciato la data di uscita die diffuso i primi tre trailer per i. Tra le novità più interessanti c'è una caratteristica inedita per la serie: nella nuova avventura ambientata nelsi potrà personalizzare l'aspetto del protagonista.

In Far Cry 5 si vestiranno i panni del nuovo vice assistente sceriffo dell’immaginaria Hope County, con l'obiettivo di contrastare il Progetto Eden's Gate, un folle piano ideato da un gruppo di fanatici apocalittici che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. La cosa interessante è che i giocatori potranno scegliere il sesso e l'etnia del personaggio, personalizzando per la prima volta nella serie l'aspetto del protagonista.

Vi ricordiamo che Far Cry 5 uscirà il 27 febbraio 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One.