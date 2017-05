Far Cry 5 presenterà un mondo di gioco dinamico e un'I.A. dei nemici adattiva

In una recente intervista concessa al canale YouTube di UbiCentral, Dan Hay, creative director di, ha discusso di vari aspetti che caratterizzeranno le meccaniche di gioco del nuovo capitolo della serie FPS targata

Uno degli elementi cardine di Far Cry 5, sarà la sua non-linearità, ha spiegato Dan Hay: "La mappa è grande! Non posso parlarne ancora nel dettaglio, ma posso dirvi che nel mentre i giocatori esploreranno il mondo di gioco, lo modificheranno in modo dinamico. Negli altri capitoli di Far Cry, abbiamo sempre avuto una storia essenzialmente lineare. Ciò che è interessante in Far Cry 5 è che i giocatori potranno cambiare la propria esperienza personale. Dipende davvero da come decidi di giocare".

Un altro aspetto determinante del gioco riguarderà il modo in cui verrà gestita l'Intelligenza Artificiale: questa, infatti, terrà traccia dei movimenti del giocatore, e risponderà alle sue azioni in maniera adattiva e logica. "Quando colpisci più forte, il nemico indietreggia ancora di più. L'I.A. dinamica di Far Cry 5 tiene conto degli effetti che stai avendo nel mondo di gioco, e i nemici cambiano la loro strategia per combatterti. Siate preparati: il culto incrementerà i suoi sforzi quando passerete dall'essere un grattacapo ad una vera e propria minaccia".

Far Cry 5 uscirà il 27 febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Nella giornata di ieri, Ubisoft ha confermato che la modalità co-op del gioco sarà disponibile solo online.