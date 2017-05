Un curioso easter egg a temaè stato nascosto nel trailer di, come scoperto da un utente del canale Reddit/Far Cry. Al minuto 1:38 è possibile notare una minifigure di un Rabbid vestito da camionista, come potete vedere anche nello screenshot pubblicato in calce alla notizia.

Secondo gli ultimi rumor, i Rabbids dovrebbero presto tornare sui nostri schermi grazie a Mario + Rabbids Kingdom Battle, crossover tra la serie Ubisoft e l'universo Nintendo, in uscita apparentemente durante l'estate, sebbene il gioco non sia ancora statoannunciato ufficialmente.

Far Cry 5 arriverà invece il 27 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Scorpio, PlayStation 4 Pro e PC Windows.