Far Cry 5 sarà ambientato nel Montana, reveal completo fissato per il 26 maggio

ha da poco pubblicato una serie di quattro teaser trailer per, nuovo atteso capitolo della serie first person shooter in arrivo entro la conclusione dell'anno fiscale (31 marzo 2018) su PC, PS4 e Xbox One.

I video, che trovate in cima e in calce all'articolo, fanno parte della serie "Welcome to Hope County" e presentano per la prima volta l'ambientazione in cui prenderanno luogo le vicende: lo Stato del Montana (confermando quindi ciò che era stato suggerito dai precedenti rumor). Purtroppo non è stato rivelato nulla di più, se non che una presentazione completa del gioco arriverà venerdì 26 maggio.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Far Cry 5 arriverà su PC, PS4 e Xbox One.