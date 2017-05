Far Cry 5 sarà uno Spaghetti Western ed uscirà a settembre 2017?

Emergono nuove speculazioni su, titolo apparso nei giorni scorsi nel listino di un grande distributore, sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente dal publisher. Alcuni indizi sembrano suggerire la presenza di un'ambientazione

Nei giorni scorsi una troupe è stata avvistata nel Montana, inizialmente si pensava che la squadra in questione fosse sul posto per girare un trailer in live action di Red Dead Redemption 2, recentemente però è emersa la presenza di Jeff Guillot, producer che in passato ha già collaborato con Ubisoft alla realizzazione di numerosi video per altri episodi di Far Cry.

Lo stesso Guillot ha parlato di riprese per un sequel di un franchise già esistente e molto popolare, il cui prossimo episodio arriverà a settembre. Tra le scene girate troviamo una sequenza in cui un uomo combatte contro un rivale nei pressi di una ferrovia, con un treno in arrivo a tutta velocità. Anche in questo caso, si è subito pensato a RDR 2 ma Jason Schreier di Kotaku è intervenuto su NeoGAF per confermaro l'ipotesi Far Cry.

Da segnalare che l'ipotesi di un Far Cry ambientato in epoca Western era già stata suggerita da Ubisoft in un sondaggio, secondo altri rumor invece il gioco in questione non sarebbe Far Cry 5 bensì un nuovo Call of Juarez. La situazione non è chiara ma sembra che questo misterioso progetto possa essere annunciato all'E3 di Los Angeles, restiamo quindi in attesa di saperne di più.