Nella giornata di ieri,ha ufficialmente annunciato l'esistenza didurante l'ultima riunione con gli azionisti. Per l'occasione, il CEO della casa francese ha risposto ad alcune domande degli investitori riguardo al nuovo capitolo della saga.

Yves Guillemot ha risposto a una domanda sulla possibile ambientazione Western con un secco "No Comment", limitandosi a confermare di essere molto eccitato dalle potenzialità di Far Cry 5. Maggiori dettagli verranno svelati a breve, non è chiaro però se ulteriori dettagli arriveranno prima dell'E3 di Los Angeles o se il reveal completo sia atteso durante la conferenza E3 di Ubisoft, in programma per lunedì 12 giugno alle 22:00, ora italiana.