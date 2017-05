Far Cry 5 uscirà il 27 febbraio 2018: primo trailer e immagini

annuncia che i giocatori ritroveranno tutto il caos, l’imprevedibilità e la brutalità della serie di Far Cry nel nuovo, disponibile dal 27 febbraio 2018 per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, i dispositivi della famiglia Xbox One ( compreso Scorpio) e PC.

Ambientato per la prima volta in America, nello stato del Montana, Far Cry 5 consentirà ai giocatori di esplorare liberamente, da soli o in modalità cooperativa per due giocatori, un vasto scenario in apparenza tranquillo, in cui però dovranno combattere per la propria libertà e sopravvivenza. Lo sviluppo di Far Cry 5 è guidato dallo studio Ubisoft di Montreal. Nei panni del nuovo vice assistente sceriffo dell’immaginaria Hope County, i giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano rimasto nascosto per anni, il Progetto Eden's Gate, ideato da un gruppo di fanatici apocalittici che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Presi alla sprovvista e trascinati in una lotta di potere, i giocatori dovranno fermare i piani del Progetto Eden's Gate e alimentare la resistenza per ottenere la propria libertà e quella dell’intera comunità di Hope County.



Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze a quelle degli abitanti di Hope County, formando la Resistenza. La lotta contro la setta li porterà in una serie di luoghi in tutta la contea davvero unici, che garantiranno anche diverse esperienze di gioco. Nel corso della loro avventura, i giocatori potranno volare a bordo di aerei per affrontare le forze della setta in emozionanti duelli nei cieli del Montana. Mentre daranno la caccia ai seguaci della setta e cercheranno di ottenere risorse per sopravvivere tra campagne, foreste, montagne e fiumi, potranno anche mettersi al volante di alcuni iconici veicoli americani, come muscle car, camion, ATV e barche. I veicoli saranno anche un riparo utile in caso di attacco di animali o una rapida via di fuga quando le cose non andranno come previsto.



Per eliminare la setta, i giocatori dovranno sfruttare tutto l’arsenale a propria disposizione, incluse armi a distanza come pistole e granate e armi da mischia come martelli e mazze da baseball. Inoltre, potranno reclutare dei Mercenari tra una vasta gamma di personaggi e persino alcune bestie feroci, come orsi e puma, in grado di integrarsi al proprio stile di gioco, sia in caso di un approccio furtivo che maggiormente votato all’azione, perché in Far Cry 5 i giocatori potranno scegliere liberamente come affrontare ogni situazione e il caos che ne deriverà. Far Cry 5 vedrà anche il ritorno dell’editor di mappe, che darà l’opportunità di creare e giocare in una quantità pressoché illimitata di nuovi scenari. L’editor di mappe includerà anche molte nuove funzionalità, che andranno ad aggiungere una nuova dimensione ai contenuti creati dagli appassionati e di cui presto sveleremo maggiori dettagli. Inoltre, acquistando Far Cry 5, i possessori di PS4 otterranno un pacchetto di skin gratuito. Per ottenere i propri contenuti speciali è necessario avere un account Ubisoft. I giocatori su Xbox e PC potranno avere lo stesso contenuto disponibile accedendo al servizio Ubisoft Club.