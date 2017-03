Farming Simulator 17: annunciato il DLC Big Bud

annuncia che "Il più Grande Trattore Agricolo Del Mondo" sarà presto incluso incon l’espansione. Questo DLC, che darà ai giocatori la possibilità di utilizzare due nuovi trattori Big Bud e 12 strumenti agricoli, sarà disponibile dal 9 maggio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.

Per la prima volta nella serie di Farming Simulator, i giocatori saranno in grado di utilizzare il mostruoso trattore Big Bud 747... il titolo “Trattore Agricolo più Grande del Mondo” non gli è stato assegnato a caso. Al suo fianco c’è il fratello minore, il Big Bud 250, assieme a 12 nuovi attrezzi agricoli di marche iconiche come Bednar, Great Plains, Grégoire-Besson, Seed Hawk e molti altri. Questi strumenti e trattori permetteranno di lavorare i campi con una velocità ed efficienza incredibile, grazie anche all’ampiezza del raggio di azione del trattore, che arriva fino a 25 metri.

Il DLC Big Bud sarà disponibile in formato digitale dal 9 maggio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac. I possessori del Season Pass su Playstation 4 e Xbox One riceveranno il DLC gratuitamente. Il DLC sarà inoltre reso disponibile in formato fisico per PC, con l’edizione "Official Expansion Big Bud".