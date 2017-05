Farming Simulator 17: disponibile ora il DLC Big Bud

è lieta di annunciare che “Il più Grande Trattore Agricolo Del Mondo” è ora utilizzabile incon l’espansione! Questo incredibile DLC, che darà ai giocatori la possibilità di utilizzare due nuovi trattori Big Bud e 12 strumenti agricoli, è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Per la prima volta nella serie di Farming Simulator, i giocatori sono in grado di utilizzare il mostruoso trattore Big Bud 747 (Il trattore agricolo più grande al mondo!), suo fratello minore, il Big Bud 250, e 12 nuovi attrezzi agricoli di marche iconiche come Bednar, Great Plains, Grégoire-Besson, Seed Hawk e molti altri. Questi strumenti e trattori permetteranno di lavorare i campi con una velocità ed efficienza incredibile, grazie anche all’ampiezza del raggio di azione del trattore, che arriva fino a 25 metri.

Il DLC Big Bud è disponibile ora su PC (anche in formato fisico. con l'edizione "Official Expansion Big Bud"), PlayStation 4, Xbox One e Mac. I giocatori che posseggono il Season Pass del titolo otterrano gratuitamente il contenuto aggiuntivo. In chiusura di notizia, intanto, potete dare uno sguardo ai nuovi mezzi introdotti con il DLC Big Bud.