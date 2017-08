Farming Simulator 17 Platinum Edition: il trailer della Gamescom 2017

In occasione della Gamescom 2017,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a, versione completa del simulatore agricolo in arrivo su PC/Mac, PS4 e Xbox One.

Con la Platinum Expansion, potrete esplorare una nuova ambientazione sudamericana, con il suo panorama autentico, la vegetazione unica, la rete ferroviaria, le mandrie di mucche e i campi di canna da zucchero. Confermati anche nuovi veicoli, tra cui la mietitrice CASE IH A8800.

I giocatori che già posseggono Farming Simulator 17 su PC possono acquistare la Platinum Expansion in formato digitale e retail. I nuovi utenti, invece, potranno optare per la Platinum Edition del gioco, anch'essa disponibile in entrambi i formati su PC e solo in versione scaricabile su Mac.

Gli utenti console, invece, potranno acquistare digitalmente l'espansione Platinum dagli rispettivi store digitali, oppure scaricarla gratuitamente se in possesso del Season Pass del gioco.

Farming Simulator 17 Platinum Edition e la Platinum Expansion saranno disponibili dal 14 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.