Farming Simulator 18 annunciato per Nintendo 3DS e PlayStation Vita

hanno annunciatoper Nintendo 3DS e PlayStation Vita. Il gioco includerà più di 50 nuovi trattori di oltre 30 famosi brand, tra cui Challenger, Fendt, Massey Ferguson e Valtra.

Durante l'evento di presentazione di Switch, inoltre, è stato confermato che Farming Simulator 17 (già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4) arriverà anche sulla nuova console Nintendo nel corso dell'anno appena iniziato. Anche Farming Simulator 18 verrà pubblicato nel 2017, per il momento le uniche versioni annunciate sono quelle per PlayStation Vita e Nintendo 3DS.