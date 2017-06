Farming Simulator 18 è ora disponibile su PlayStation Vita e Nintendo 3DS

: Dopo aver conquistato milioni di videogiocatori PC e di console casalinghe, il celebre simulatore agricolo fa oggi il suo ritorno sulle console portatili Nintendo 3DS e PlayStation Vita con

Preparati a vivere l’esperienza di un contadino moderno con Farming Simulator 18! Esplora il nuovo e coinvolgente paesaggio situato negli Stati Uniti meridionali, coltiva grano, colza, mais, barbabietole da zucchero, patate e, per la prima volta, girasoli. Prenditi cura del tuo bestiame, allevando e trasportando nuovi animali, compresi i suini, che si aggiungono alle già presenti e indispensabili mucche e pecore! Dedicati alla silvicoltura, un’attività completamente nuova nella versione Nintendo 3DS.



Vendi i tuoi prodotti in un mercato in continuo movimento per espandere la tua fattoria! Con lo svilupparsi della tua carriera potrai scegliere tra una vasta selezione di oltre 50 veicoli e macchinari agricoli, fedelmente ricreati, di oltre 30 tra i più grandi nomi del settore, tra cui, per la prima volta, i brand di maggiore rilievo dell’AGCO: Challenger, Fendt, Massey Ferguson e Valtra. Grazie a questa profonda e immersiva esperienza simulativa, Farming Simulator 18 presenta una vasta gamma di caratteristiche che soddisferanno i contadini virtuali che desiderano coltivare i campi direttamente sulla loro console portatile! Farming Simulator 18 è disponibile da oggi per Nintendo 3DS e PlayStation Vita in versione fisica nei negozi di videogiochi.