Farming Simulator 18 uscirà a giugno

hanno annunciato oggi chesarà disponibile nel corso del mese di giugno, la data esatta non è ancora stata svelata. Il gioco sarà disponibile su PlayStation Vita e Nintendo 3DS, in formato retail e digitale.

Al momento non sappiamo se Farming Simulator 18 arriverà anche su altre piattaforme nel corso dell'anno, Focus Home Interactive ha approfittato dell'occasione per confermare che Farming Simulator 17 verrà pubblicato anche su Nintendo Switch durante il 2017, restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.