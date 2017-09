Farming Simulator: primo trailer per la versione Switch

: Dopo aver conquistato milioni di giocatori su PS4, Xbox One e PC, Farming Simulator è pronto a fare il suo debutto a novembre su Nintendo Switch. Nel nuovo trailer, Martin Rabl di Giants Software mostra le principali caratteristiche di questa edizione.

Hit mondiale sia in versione retail che digitale, la serie Farming Simulator creata da Giants Software, ottiene il successo grazie ad un’esperienza di gioco immersiva, unica e immediata. Essendo un ambito universale e molto popolare, il tema dell’agricoltura conquista giocatori di tutte l’età, sia casual che hardcore. Pronto per attrarre una nuova audience, Farming Simulator Nintendo Switch Edition offre ai giocatori un’esperienza agricola completa sia da casa che in movimento! Esplora enormi paesaggi open-world con tantissime attività agricole da fare, sparse su centinaia di acri di terra.



Come nei precedenti capitoli di questa serie di successo, avrai accesso a una vasta gamma di attrezzature agricole originali e di brand ufficiali. Potrai guidare più di 250 veicoli e attrezzi agricoli perfettamente riprodotti di 75 famose case produttrici tra cui brand come Challenger, Fendt, Massey Ferguson e Valtra. Ovunque tu sia, potrai facilmente provvedere al tuo raccolto, prenderti cura del bestiame e intraprendere la selvicoltura prima di trasportare e vendere i prodotti per creare la tua fattoria da sogno!