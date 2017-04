hanno oggi annuncaito che, titolo in arrivo esclusivamente su PlayStation VR, è ufficialmente entrato in fase Gold. Lo sviluppo del gioco è quindi terminato, e si passerà ora alle fasi di stampa e di distribuzione.

In cima alla notizia, trovate inoltre il nuovo story trailer che è stato da poco pubblicato per celebrare l'annuncio: il filmato permette di dare uno sguardo a personaggi, ambientazioni e brevi sequenze di gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Farpoint sarà disponibile per PlayStation VR a partire dal prossimo 16 maggio. Il gioco sarà venduto in versione Standard (al prezzo di 59,99 euro), ma anche in bundle con lo speciale controller AIM (al prezzo di 89,99 euro).