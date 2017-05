Gli sviluppatori dihanno pubblicato un video dietro le quinte in cui raccontano il processo creativo dietro il, la periferica di controllo pensata per giocare in realtà virtuale agli sparatutto in prima persona su: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il controller AIM uscirà il 17 Maggio insieme al gioco, permettendo agli utenti Playstation VR di giocare agli FPS in realtà virtuale nel modo più immersivo possibile. Il publisher ha deciso di offrire anche uno speciale bundle che includerà il gioco e il nuovo accessorio, in vendita al prezzo di 89,99 euro: nell'attesa che il titolo esca sul mercato, vi lasciamo con l'ultimo story trailer pubblicato da Sony Interactive Entertainment.