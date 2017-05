Farpoint in regalo acquistando Playstation VR entro il 23 maggio

A poche ore dal debutto diannuncia un'interessante iniziativa promozionale: da domani fino al 23 maggio gli utenti che acquisteranno(da solo in bundle con PS Camera) riceveranno in omaggio una copia retail del gioco.

In alternativa, potrete ottenere il pacchetto che include Farpoint e il nuovo PlayStation Aim controller al prezzo speciale di 30 euro. Un’offerta senza dubbio allettante per tutti i videogiocatori indecisi sull'acquisto del visore per la realtà virtuale di Sony. Approfitterete di questa occasione? Ricordiamo che Farpoint sarà disponibile a partire da domani esclusivamente su PS VR. Per ulteriori informazioni e dettagli sullo sparatutto di Impulse Gear, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.