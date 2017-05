Farpoint: story trailer in italiano e nuovo spot TV

ha pubblicato due nuovi video di: il primo è la versione italiana dello story trailer già reso disponibile a metà aprile mentre il secondo è un breve spot TV in live action per il mercato americano.

Farpoint sarà disponibile dal 17 maggio su PlayStation VR, il gioco sarà venduto in bundle con il nuovo Controller AIM a forma di fucile, accessorio pensato dagli sviluppatori per aumentare il livello di immersione nell'avventura. Farpoint sarà giocabile esclusivamente su PS VR e non sono previste versioni per altre piattaforme. Per gli amanti degli sparatutto, si tratta certamente di un titolo da tenere sotto stretta osservazione...