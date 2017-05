Presentato come il primo blockbuster per la realtà virtuale di casa Sony,è un titolo tanto interessante quanto imperfetto. Il gioco parte alla grande, stupisce grazie ad una trama sorprendente, e riesce a coinvolgere il giocatore soprattutto per merito del

La periferica rende le sparatorie molto concrete e immersive, creando un’ottima combinazione tra uno sparatutto in prima persona ed uno shooter su binari. Purtroppo Farpoint si perde nelle fasi conclusive: corre troppo di fretta, rinuncia a presentare situazioni nuove e interessanti, e racconta un finale sbrigativo e poco appagante. Si tratta insomma di un esperimento indubbiamente molto intrigante, eppure incapace di esprimere fino in fondo tutto il suo potenziale.