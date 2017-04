Fast RMX: disponibile il nuovo aggiornamento che aggiunge il Time Attack

Come già anticipato nei giorni scorsi, lo sviluppatore Shin’en ha reso disponibile l'aggiornamento 1.2 per il suo racing game Fast RMX. L'esclusiva Nintendo Switch include ora la modalità Time Attack, oltre ad aggiungere il supporto per gli amici online.

In allegato alla notizia potete dare uno sguardo ai menu delle nuove funzionalità introdotte in Fast RMX. Il titolo, che omaggia F-Zero, fu originariamente lanciato su Wii U con il nome di FAST Racing Neo. Fast RMX ritorna sulla nuova home console ibrida di Nintendo portando con sé tutti i contenuti DLC per offrire l'esperienza di gioco completa.

L'aggiornamento 1.2 è già disponibile per tutti i possessori di Nintendo Switch, dove Fast RMX è disponibile in esclusiva.