ha annunciato che la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per, racing game futuristico ora disponibile su Nintendo Switch.

L'update (disponibile dal 19 aprile) introdurrà la modalità Attacco al Tempo e un migliorato supporto per il multiplayer online e la gestione delal lista amici.

Fast RMX è stato pubblicato il 3 marzo scorso in esclusiva su Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco. Al momento, Shin'en Multimedia non ha annunciato nulla riguardo eventuali porting per altre piattaforme.