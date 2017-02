Fast RMX: prezzo, dettagli e prestazioni del racing futuristico per Switch

Grazie ad una lunga intervista concessa alla testata di Nintendo Life, scopriamo nuovi dettagli sull’esclusiva Nintendo Switch: Fast RMX, versione remixata del racing futuristico, Fast Racing Neo, pubblicato in esclusiva su Wii U nel 2015.

Manfred Linzner, dello studio Shin’en Multimedia, ha dichiarato di essere rimasto piacevolmente colpito da Nintendo Switch, e che le caratteristiche hardware della console hanno permesso al team di migliorare ulteriormente il titolo. Mentre il framerate resta stabile a 60fps, la risoluzione è aumentata da 720p a 1080p. La maggior potenza di calcolo ha permesso di migliorare i dettagli di gioco, gli effetti speciali e quelli di luce. Inoltre, la modernità dell’ambiente di lavoro proposto dalla ibrida della casa di Kyoto ha permesso agli sviluppatori di creare il gioco in un solo anno.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, Fast RMX permetterà ai giocatori di sceglie tra una vasta gamma di configurazioni: Joy-Con singoli, accoppiati e Pro Controller. Qualunque sia il metodo scelto per giocare, sarà presente il supporto per HD Rumble, giroscopio e accelerometro. In particolare, il nuovo sistema di vibrazione ad alta fedeltà di Nintendo saprà restituire ai giocatori delle sensazioni veramente autentiche. Infine, sarà possibile modificare la configurazione dei pulsanti a proprio piacimento.

Tra le nuove feature di gioco introdotte, troviamo un’interfaccia grafica rinnovata che faciliterà l’accesso alle varie modalità di gioco. Due nuove impostazioni grafiche, selezionabili a piacimento, potranno sensibilmente migliorare la resa della luce e simulare la reale risposta delle lenti alla stessa. Per mantenere alte prestazioni di gioco, durante le partite in split-screen il titolo farà utilizzo di una risoluzione dinamica. Oltre che sulla stessa console, i giocatori potranno sfidarsi anche grazie alle funzionalità multiplayer wireless offerte da Nintendo Switch, che permetterà di connettere simultaneamente fino a 8 console.

Fast RMX sarà disponibile il 3 marzo in esclusiva su Switch al prezzo di 19,99 €.