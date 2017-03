Fast RMX: Video Recensione del nuovo racing game futuristico per Switch

è un racing game veloce, adrenalinico e complesso. Pur non offrendo un ampio numero di modalità di gioco, l’opera è in grado di garantire momenti di puro il divertimento grazie soprattutto alla presenza di un ricco comparto multiplayer, che ci consentirà di sfidare altri giocatori sia online che in locale.

Le partite in split-screen sono inoltre gradevoli e fluidissime, con prestazioni identiche a quelle del single player. Per questi motivi, insomma, Fast RMX si conferma senza dubbio uno dei titoli più interessanti all’interno della lineup di lancio di Nintendo Switch.