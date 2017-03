Fast RMX vs Fast Racing Neo: tempi di caricamento a confronto su Switch e Wii U

Il canale YouTube "TiLMENDOMiNATiON" ha pubblicato un video che mette a confronto i tempi di caricamento diper Switch e Wii U, entrambi sviluppati dallo studio tedesco

Da notare come Fast RMX riesca ad avviarsi con tempistiche davvero rapide rispetto a Fast Racing Neo, in generale i tempi di caricamento appaiono decisamente ridotti, inferiori fino a 15/20 secondi. L'autore del test ha avviato entrambi i giochi da un supporto di archiviazione esterno non meglio specificato, potete vedere l'intera comparativa nel video qui sotto.

Fast RMX è stato uno deo giochi di lancio della nuova console Nintendo, se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione.