Presentato per la prima volta all'E3 2016,riceve oggi una finestra di lancio: l'avventura indie, sviluppata dalla software house svedese(Stick it to the Man!, Zombie Vikings), uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco è stato il primo ad entrare a far parte del programma EA Originals, un'iniziativa lanciata da Electronic Arts per finanziare gli studi di sviluppo indipendenti e aiutarli a dare vita ai loro progetti.

In cima all'articolo trovate un nuovo trailer pubblicato dal colosso statunitense in occasione della conferenza che sta tenendo alla Gamescom 2017.