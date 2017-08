ha annunciato, remake del titolo omonimo uscito nel 2000 e accolto calorosamente da pubblico e critica. Questa riedizione è attualmente in fase di sviluppo presso, team francese che si è già occupato di

Fear Effect Reinvented presenterà un comparto tecnico migliorato, controlli ottimizzati, correzione di bug, sequenze filmate rimasterizzate, grafica in alta definizione e altre migliorie non ancora svelate. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch, in apertura trovate il primo trailer di Fear Effect Reinvented.