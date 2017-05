ha annunciato che una demo giocabile diè ora disponibile per il download da Steam. La versione di prova permette di provare la prima parte dell'avvetura e di prendere confidenza con le principali meccaniche di gameplay.

Gli interessati possono scaricare la demo di Fear Effect Sedna da Steam, ricordiamo che il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PC Windows, Xbox One e PlayStation 4. Il titolo è un prequel del primo Fear Effect e narra la storia di Glas, Rain, Deke e Hana alle prese con una nuova minaccia. Il progetto è stato finanziato con successo su Kickstarter la scorsa primavera e arriverà su PC e console grazie al programma Square-Enix Collective.