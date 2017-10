FF IX in cima alla classifica PS Store giapponese; Marvel vs Capcom al 20° posto

L'annuncio dell'arrivo disu PlayStation 4 ha risvegliato gli animi di tanti nostalgici della saga di. Il gioco, ritenuto da tanti uno degli esponenti più illustri della serie JRPG, domina la classifica del PlayStation Store giapponese nella settimana che va dal 17 al 23 settembre.

Di seguito, vi riportiamo i 20 giochi più scaricati dagli utenti giapponesi sul PlayStation Store nel corso della scorsa settimana:

Final Fantasy IX Star Wars Battlefront – Ultimate Edition Assassin’s Creed Freedom Cry Destiny 2 Titanfall 2 Dragon Quest III NieR: Automata PES 2018 Barcelona Edition Patapon Need for Speed Battlefield 4 Premium Edition Undertale Assassin’s Creed Syndicate Dragon Quest II Minecraft: PlayStation 4 Edition Samurai Shodown V Special Grand Theft Auto V Earth Defense Force 4.1: Shadow of New Despair Everybody’s Golf Marvel vs. Capcom: Infinite

Interessante notare come Dragon Quest XI, che inizialmente aveva fatto registrare numeri molto incoraggianti, sia del tutto escluso dalla classifica; ma un'importanza ancor maggiore ce l'ha il ventesimo posto di Marvel vs Capcom Infinite: dopo la già deludente ottava posizione raggiunta nelle vendite retail, il picchiaduro di Capcom non sembra stia godendo di un debutto particolarmente positivo dal punto di vista commerciale.