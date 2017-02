FF VII Remake: il doppiaggio della storia del primo episodio è quasi completo

Parlando ai microfoni di Dengeki PlayStation,ha rivelato che il doppiaggio della storia principale diè quasi completato, riferendosi probabilmente al solo primo episodio del progetto e non al gioco completo.

Queste le parole di Yoshinori Kitase: "I doppiatori di Final Fantasy VII Remake hanno quasi terminato le fasi di registrazioni per la storia. I fan si aspettano un doppiaggio di Cloud simile a quello di Final Fantasy VII Advent Children ma da allora è passato un sacco di tempo e probabilmente il personaggio avrà una voce più fresca e giovanile."

Lo scorso fine settimana, Square-Enix ha pubblicato due nuove immagini del gioco, senza però svelare ulteriori dettagli sul progetto. Final Fantasy VII è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, la finestra di lancio non è stata ancora comunicata.