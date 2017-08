FF VII Remake: nuove informazioni previste agli eventi dedicati alla saga

Nel corso di una recente intervista, Shinji Hashimoto, game producer presso, ha spiegato in che modo e con quale cadenza la società ha intenzione di diffondere nuove informazioni rilevanti su

"Dovete sapere che per ognuno dei nostri prossimi titoli (ad esempio, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts III ecc.) esiste un piano di sviluppo ben preciso. Quindi dobbiamo prima tenere in considerazione questo e verificare i progressi del gioco, in modo da poter diffondere le informazioni più interessanti e rilevanti al pubblico. Per farvi un esempio, ci saranno molti eventi quest'anno. Ce n'è uno per il 30° anniversario di Final Fantasy, uno per il 20° anniversario di Final Fantasy VII, ed un altro ancora per il 15° anniversario di Kingdom Hearts.

Appurato ciò, è ovvio che i fan si aspettano tante informazioni, ed è nostro desiderio mostrare materiale per celebrare ognuno di questi eventi. Vogliamo darvi più informazioni possibili, ma è imperativo per noi avere controllo sul calendario, così che possiamo rivelare dettagli in tempi ben precisi".

L'uscita di Final Fantasy VII Remake è attualmente confermata su PlayStation 4, ma al momento non possediamo alcuna finestra di lancio. Kingdom Hearts III, invece, arriverà entro il 2018 su PS4 e Xbox One.