FF XIV: l'update 'The Legend Returns' arriva ad ottobre; dettagli e immagini

Il producer e director Naoki Yoshida e il global community manager Toshio Murouchi hanno recentemente svelato maggiori informazioni sulla patch 4.1 di

Innanzitutto, veniamo a sapere che l'update sarà intitolato "The Legend Returns", e che sarà rilasciato su PC e PS4 ad inizio ottobre. L'update rappresente il continuo della main quest scenario, ma include anche nuove sidequest, nuovi equipaggiamenti, un nuovo dungeon denominato "Drowned City of Skalla", una nuova battaglia primordiale, nuove merci disponibili presso i mercanti e i fabbri, e nuove mappe per The Lost Canals of Uznair (con annessi mostri e tesori inediti). Prevista anche la modalità "Rival Wings", modalità PvP che prevede lo scontro fra due team composti da 24 membri l'uno (il contenuto, tuttavia, non arriverà prima della patch 4.15).

L'aggiornamento prevede inoltre novità per l'interfaccia di gioco, per le challenge estreme, e altro ancora: per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo a questo indirizzo. In calce, intanto, trovate alcune delle immagini pubblicate da Square-Enix con cui possiamo dare un primo sguardo all'artwork principale di "The Legend Returns" e ad alcuni dei nuovi equipaggiamenti che verranno rilasciati in concomitanza dell'arrivo della patch 4.1.