FF XV su Switch? Le dichiarazioni di Tabata alla Gamescom sono state "scherzose"

Sembrava proprio che le dichiarazioni rilasciate da Hajime Tabata alla Gamescom 2017 avessero aperto un concreto spiraglio per l'arrivo disu Nintendo Switch.

In una nuova intervista a Kotaku, il director nipponico ha voluto però puntualizzare sulla questione: quella che sembrava una vera e propria anticipazione, si trattava in realtà di un semplice modo di rispondere scherzosamente alle domande dei giornalisti.

"E' stato solo un modo ironico di rispondere. Detto questo, non stiamo ignorando l'hardware in alcun modo. Crediamo che sia una grande piattaforma e noi siamo in cerca di opportunità. Se l'opportunità si presentasse, e se ci fosse qualcosa che possiamo fare sulla piattaforma, noi la faremmo volentieri".

Difficile dire a questo punto cosa aspettarsi: non ci resta che attendere eventuali risvolti dai test che Square-Enix sta attualmente svolgendo, e sperare che il J-RPG possa prima o poi arrivare sull'ibrida di Nintendo.