FIFA 17 arriva ad Aprile su EA Access e Origin

ha annunciato chesbarcherà sul Vault di(Xbox One) e(PC) nel mese di Aprile. Entro Giungo arriveranno altri titoli come, entrambi disponibili anche sugrazie alla retrocompatibilità.

Riepilogando, FIFA 17 sarà disponibile su EA Access e Origin Access entro Aprile, Dragon Age: Origins e Medal of Honor Airborne arriveranno su EA Access(Xbox One), mentre su Origin Access(PC) sbarcheranno Pony Island, Command & Conquer The Ultimate Collection, Hacknet e Orwell. I giochi in questione saranno accessibili da tutti gli abbonati a Origin Access e potranno essere liberamente scaricati dal Vault. Cosa ne pensate dei nuovi titoli offerti da Electronic Arts?