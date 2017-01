FIFA 17 arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'anno

ha annunciato cheapproderà anche sunel corso del 2017. Nessuna particolare aggiunta è stata confermata per questa nuova versione del calcistico di, tuttavia il colosso statunitense ha promesso nuove informazioni nei mesi a venire.

"Porteremo l'esperienza di FIFA personalizzata appositamente per Nintendo Switch, cosicché possiate giocare dove volete, con chi volete, e come desiderate. Potrete essere sempre connessi ai match più importanti, scenderete in campo con i giocatori più iconici e le più grandi squadre dei migliori campionati al mondo", le parole di Patrick Soderlund in un post ufficiale. In passato EA aveva già annunciato di voler portare su Switch uno dei suoi più grandi titoli: che si trattasse proprio di FIFA 17?