FIFA 17: disponibile per il download l'aggiornamento 1.06

EA Sports ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per FIFA 17 su PlayStation 4. Sebbene sia stato distribuito solo sulla console di Sony, l’update 1.06 dovrebbe arrivare presto anche sulle altre piattaforme. La patch non prevede grossi cambiamenti, ma si limita a correggere alcuni piccoli bug emersi con il precedente aggiornamento.

Nel corso della scorsa settimana, EA Sports aveva pubblicato il quarto aggiornamento per il suo simulatore calcistico, che andava a risolvere alcuni problemi di stabilità e apportava diverse modifiche alla popolarissima modalità FIFA Ultimate Team. L’update 1.06, pubblicato per ora solo su PlayStation 4, è previsto a breve anche su PC e Xbox One.

FIFA 17 è disponibile su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC.