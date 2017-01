FIFA 17 Ultimate Team: disponibili ora i centrocampisti della Squadra dell'Anno

Tramite un comunicato sul proprio profilo Facebook,ha annunciato che i centrocampisti delladisono ora disponibili. Il Team of the Year del gioco è stato di recente rivelato durante uno speciale evento a Zurigo.

Il trio dei centrocampisti scelti proviene interamente dalla Liga Spagnola ed è composto da Toni Kroos (overall 95), centrocampista del Real Madrid, Andres Iniesta (overall 95), trequartista in forza al Barcellona, e Luka Modric (overall 96), anch'egli alla corte del Real Madrid. I giocatori citati saranno disponibili fino a giovedì. All'appello manca ancora il portiere e la difesa della squadra dell'anno. Gli atleti che saranno resi disponibili nelle prossime ore sono: Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, e Manuel Neuer. Maggiori informazioni possono essere recapitate al sito ufficiale di EA Sports.