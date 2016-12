FIFA 17: nuovi sospetti sul momentum, lanciata una campagna di protesta

Il momentum in, ovvero il pilotaggio momentaneo di una partita a favore di una o dell'altra squadra, non è di certo argomento nuovo per i fan del calcistico di. Se fino a ieri, però, non ci si era mai imbattuti in una prova concreta del fenomeno, oggi la situazione potrebbe essere davvero cambiata.

L'utente girlfriend_pregnant ha infatti segnalato le proprie scoperte su reddit, andando ad indicare la seguente, e alquanto sospetta, linea di codice riscontrata nei file di FIFA 17: //— team chemistry (0-100) (used in momentum). Un'ulteriore prova arriva da CatalystFCP, un altro redditor che afferma di aver analizzando anch'egli il codice di gioco, e di aver scoperto che in base a determinati criteri e circostanze, la difficoltà del gioco venga 'adattata', rendendo così la partita più facile o difficile a seconda della situazione. Anche i valori dei calciatori verrebbero influenzati temporaneamente da questi settaggi, rendendoli più o meno performanti, e andando così ad inficiare anche le partite online.

In risposta, la comunità di FIFA è insorta in protesta, lanciando la campagna #ExplainFIFAMomentum, nella speranza che Electronic Arts possa far luce sulla questione. Staremo a vedere se, e in quale modo, il colosso statunitense deciderà di rispondere a queste pesanti accuse.