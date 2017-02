FIFA 17: nuovo aggiornamento per la modalità Ultimate Team

ha distribuito la patch 1.07 per la versione PC di: l'aggiornamento risolve alcuni problemi e apporta varie migliorie alla modalità, oltre ad inserire nuove immagini e oggetti nel database.

Nello specifico, la patch (del peso di 908 MB) aggiunge la possibilità di ordinare i giocatori in base al valore in FUT 17, inoltre sono state aggiornate oltre 1.200 immagini degli atleti, così come gli scarpini di alcuni calciatori in tutte le modalità di gioco.

L'aggiornamento dovrebbe uscire nei prossimi giorni anche su PlayStation 4 e Xbox One, relativamente alla modalità Ultimate Team segnaliamo che il publisher ha modificato recentemente il bilanciamento degli atleti della Serie A e della Premier League.