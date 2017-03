FIFA 17: la patch 1.08 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

ha pubblicato la patch 1.08 per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di. Questo update risolve alcuni problemi riscontrati ine vari bug minori del gioco ma non aggiunge nuovi contenuti di alcun tipo.

In particolare, la patch limita il numero di volte in cui un giocatore può vincere un torneo a eliminazione su base giornaliera, aggiunge la possibilità di limitare gli oggetti attributo e nuove opzioni di restrizione della squadra. Migliorati anche vari aspetti dell'interfaccia e aggiornati gli stemmi dei club e le foto dei calciatori nel database. Una serie di ottimizzazioni per migliorare l'esperienza complessiva di FIFA 17 e FIFA 17 Ultimate Team.