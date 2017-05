FIFA 17 è stato il gioco console più venduto in digitale nel mese di aprile

Come rivelato dall'ente Superdata,è stato il titolo console che a livello mondiale ha venduto più copie digitali nel mese di aprile.si aggiudica inoltre la seconda posizione della classifica console grazie a, lo sparatutto a tema storico sviluppato da

Notevoli i risultati fatti registrare anche da PlayerUknown's Battleground su PC, che è riuscito a generare profitti pari a 34 milioni di dollari in favore di Bluehole Studio. Al contrario, denotano un lieve calo Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (dopo gli ottimi risultati di marzo) e Mass Effect: Andromeda.

Prendendo in considerazione aspetti più generici dell'industria, i dati diffusi rivelano inoltre una costante crescita del mercato digitale, specialmente nei settori mobile ed MMO. In leggero declino, invece, i social games, il gaming su console e PC, e in generale il pay-to-play.

Di seguito, trovate le classifiche PC, console e mobile pubblicate da Superdata.

PC:

League of Legends

Crossfire

New Westward Journey Online II

Dungeon Fighter Online

World of Warcraft

World of Tanks

PlayerUnknown’s Battlegrounds

World of Warcraft (East)

Overwatch

Counter-Strike: Global Offensive

Console:

FIFA 17

Battlefield 1

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Infinite Warfare

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Call of Duty: Black Ops III

Overwatch

Persona 5

Destiny

NBA 2k17

Mobile: