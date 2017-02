FIFA 17 è stato il gioco per console più venduto in Italia a Gennaio

è stato il gioco per console più venduto in Italia a Gennaio, secondo i dati diffusi da AESVI.si piazza invece al secondo posto della classifica, seguito da. Di seguito, la top ten completa.

Classifica Italiana Console - Gennaio 2017

Da segnalare anche la presenza in classifica di Just Dance 2017 per Wii e Pokemon Sole per 3DS, unici due titoli non destinati a PlayStation 4 presenti in top ten. Per il resto non si registrano particolari stravolgimento.

FIFA 17 PS4 RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD PS4 WATCH DOGS 2 PS4 BATTLEFIELD 1 PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4 UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO PS4 JUST DANCE 2017 WII POKEMON SOLE 3DS MINECRAFT PS4

Classifica italiana PC - Gennaio 2017

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE THE SIMS 4 FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 DIABLO III BATTLE CHEST CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY BLACK OPS II RE

Su PC, il leader è invece Call of Duty Infinite Warfare, seguito da The Sims 4 e Football Manager 2017.