FIFA 17 Ultimate Team: annunciata la Squadra della Settimana 31

ha pubblicato la "" di. Il nuovo Team of the Week include atleti come, Joao Pedro, Kevin De Bruyne e Angel Di Maria.

Titolari

GK: Kevin Trapp – Paris Saint-Germain (Francia) – Germania

CM: Isco – Real Madrid (Spagna) – Spagna

LM: Yannick Carrasco – Atletico de Madrid (Spagna) – Belgio

CM: Ander Herrera – Manchester United (Inghilterra) – Spagna

CDM: Jean Michael Seri – OGC Nice (Francia) – Costa d'Avorio

RW: Angel Di Maria – Paris Saint-Germain (Francia) – Argentina

RW: Florian Thauvin – Olympique de Marseille (Francia) – Francia

CB: Vincent Kompany – Manchester City (Inghilterra) – Belgio

CB: Sokratis – Borussia Dortmund (Germania) – Grecia

CB: Cristian Zapata – Milan (Italia) – Colombia

RM: Kevin De Bruyne – Manchester City (Inghilterra) – Belgio

Sostituti

GK: Bernd Leno – Bayer 04 Leverkusen (Germania) – Germania

CB: Rafael Toloi – Atalanta (Italia) – Brasile

CM: Kerem Demirbay – TSG 1899 Hoffenheim (Germania) – Germania

ST: Jonas – SL Benifica (Portogallo) – Brasile

RW: Xherdan Shaqiri – Stoke City (Inghilterra) – Svizzero

ST: Quincy Promes – Spartak Moskva (Russia) – Olanda

LM: Muniain – Athletic Club de Bilbao (Spagna) – Spagna

Riserve

GK: Michael Esser – Darmstadt 98 (Germania) – Germania

ST: Nick Powel – Wigan Athletic (Inghilterra) – Inghilterra

ST: Marcos Riquelme – Audux Italiano (Cile) – Argentina

CF: Joao Pedro – Cagliari (Italia) – Brasile

ST: Pawet Cibicki– Malmö FF (Svezia) – Svezia

Cosa ne pensate della nuova Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team 17?