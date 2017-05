FIFA 17 Ultimate Team: Callejon e Robben nella nuova squadra della settimana

Come ogni settimana,ha pubblicato il nuovo Team of the Week di: la Squadra della Settimana 35 include atleti come Callejon, Robben, Neymar, Falcao, Jonas, Coutinho e Lucas.

Di seguito, la lista completa del Team of the Week 35:



Titolari

GK: German Lux - RC Deportivo (Spagna) - Argentina

CB: Phil Jageilka - Everton (Inghilterra) - Inghilterra

LB: Nacho Fernandez - Real Madrid (Spagna) - Spagna

CB: Jannik Vestergaard - Borussia M'gladbach (Germania) - Danimarca

RM: Arjen Robben - Bayern Munchen (Germania) - Olanda

CM: Coutinho - Liverpool (Inghilterra) - Brasile

CAM: Dirk Kuyt - Feyenoord (Olanda) - Olanda

LW: Neymar - FC Barcelona (Spagna) - Brasile

ST: Jonas - SL Benifica (Portogallo) - Brasile

ST: Falcao - AS Monaco (Francia) - Colombia

RW: Jose Callejon - Napoli (Italia) - Spagna

Sostituti

GK: Eiji Kawashima - FC Metz (Francia) - Giappone

RB: Kyle Naughton - Swansea City (Inghilterra) - Inghilterra

LM: Miralem Sulejmani - BSC Young Boys (Svizzera) - Serbia

RW: Lucas - PSG (Francia) - Brasile

ST: Artem Dzyuba - Zenit St. Petersburg (Russia) - Russia

ST: Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor (Turchia) - Brasile

LW: Andrej Kramaric - TSG 1899 Hoffenheim (Germania) - Croazia

Riserve

ST: Michy Batshuayi - Chelsea (Inghilterra) - Belgio

LM: Justin Meram - Columbus Crew SC (USA) - Iraq

LM: Jamie McGrath - Dundalk FC (Irlanda) - Irlanda

CAM: Reinhold Yabo - Arminia Bielefeld (Germania) - Germania

ST: Mark Cullen - Blackpool (Inghilterra) - Inghilterra

Cosa ne pensate della nuova Squadra della Settimana di FIFA 17 Ultimate Team?